Stasera in tv, oggi giovedì 28 aprile su Rai3 «Judy»: la vita della Garland nel film da Oscar per Renee Zellweger

Stasera in tv 28 aprile 2022 su Rai4 alle 21:20 andrà in onda il film «Judy» inglese del 2019 diretto da Rupert Goold. Cast: Renee Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon

La trama

L'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, e poi la battaglia con i - l suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.

APPROFONDIMENTI RAI1 Stasera in tv, oggi giovedì 28 aprile su Rai1 «Don...

Curiosità

La protagonista Renée Zellweger ha lavorato più di un anno per affinare la propria preparazione vocale per il ruolo di Judy Garland. Inizialmente ha collaborato con il vocal coach Eric Vetro, per poi imparare a padroneggiare la voce con il direttore musicale Matt Dunkley. Per adattare il profilo di Renée Zellweger a quello di Judy Garland, il truccatore Jeremy Woodhead ha dovuto estendere leggermente la punta del naso dell'attrice statunitense. Inoltre, delle lenti a contatto grigio scuro sono state usate per ricreare gli occhi marroni della Garland, e una parrucca marrone-ramata è stata modellata per rendere omaggio all'iconica pettinatura di Judy.