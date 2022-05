Stasera in tv, oggi 31 maggio il film «Don Camillo Monsignore... ma non troppo» con gli indimenticabili Fernandel e Gino Cervi

Stasera in tv, oggi martedì 31 maggio alle 21,25 su Rete 4 il film «Don Camillo Monsignore... ma non troppo». Commedia del 1961 diretta da Carmine Gallone. Cast: Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Valeria Ciangottini

Stasera in tv, oggi 31 maggio «The Queen: la Favola», lo speciale dedicato alla regina Elisabetta

APPROFONDIMENTI DA VEDERE Stasera in tv, oggi 31 maggio «The Queen: la...

La trama

Don Camillo e Peppone hanno lasciato il paesello e vivono a Roma: uno è senatore, l'altro monsignore di Curia. Nella Bassa però gli animi dei compaesani non sono cambiati e sono sempre inclini alla rissa politica. Motivo del contendere, questa volta, è la costruzione di nuovi alloggi popolari in un terreno su cui sorge una piccola cappella votiva molto venerata. Dai rispettivi superiori i due vecchi leoni vengono rispediti al paese per tentare la mediazione che si risolve nel più classico dei "compromessi storici".

Isola dei Famosi 2022, Fausto Brizzi emoziona Nicolas Vaporidis: «Ci sono sempre stato per te, anche quando il telefono non suonava più»

Curiosità

Alcuni episodi del film sono stati scritti ex novo, ma diversi arrivano direttamente dai racconti di Guareschi, tra cui Il pittore, In riva al fiume, Il muraglione, Vincita Sisal, Il campanone e La vendetta. Nella pellicola, Don Camillo usa come macchina di rappresentanza della Santa Sede un’Alfa Romeo limousine nera ma non si sa con esattezza se facesse parte della flotta del Vaticano o se si tratti di un’invenzione del regista.