Stasera in tv, lunedì 30 agosto su Rai 1 «Una storia senza nome»: curiosità e trama del film con Alessandro Gassmann

Lunedì 30 Agosto 2021, 15:57

Stasera in tv, lunedì 30 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Una storia senza nome» del 2018. Sesto lungometraggio diretto dal regista italiano Roberto Andò. Tra i protagonisti Micaela Raazzotti, Alessandro Gassmann e Laura Morante.

La trama

Valeria, interpretata da Micaela Ramazzotti, è una giovane donna che vive dirimpetto sua madre, palazzo e pianerottolo sono gli stessi, il loro rapporto non è dei più semplici e lavora come segretaria presso lo studio di un produttore cinematografico sebbene, in incognito, scriva per uno sceneggiatore di successo, interpretato da Alessandro Gassmann. La sua vita prende una piega differente nel momento in cui le arriva in dono un manoscritto che riporta la trama di un film. Si tratta di un plot speditole da un poliziotto in pensione: "la storia senza nome" riferisce nel dettaglio il misterioso furto di un famoso quadro di Caravaggio - la "Natività" - avvenuto a Palermo nel 1969, sottratto all'Oratorio di San Lorenzo e mai ritrovato. A distanza di cinquant'anni, rimane un crimine senza colpevoli. Gli autori del furto si ritiene fossero semplici ladri che finirono involontariamente nel mirino della mafia. Valeria si trova catapultata in maniera evidente in una realtà che diventa articolata, complessa, difficile ed enigmatica.

Curiosità

Il film è stato presentato fuori concorso alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È stato distribuito nella sale cinematografiche italiane dal 20 settembre 2018. Nel 2019 è stato premiato con il Premio Flaiano per la Miglior regia a Roberto Andò e Miglior interpretazione femminile a Micaela Ramazzotti.