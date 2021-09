Stasera in tv su Rai 4 «Thelma»: curiosità e trama del film con Eili Harboe

Venerdì 24 Settembre 2021, 14:51

Stasera in tv, venerdì 24 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Thelma» del 2017. Quarto lungometraggio diretto dal regista norvegese Joachim Trier. Tra i protagonisti Kaya Wilkins, Eili Harboe e Henrik Rafaelsen.

La trama

I misteriosi poteri paranormali di Thelma, interpretata da Eili Harboe, una studentessa devota e timida, si attivano quando si innamora di Anja, una sua compagna di corso. I suoi genitori ultraconservatori vorrebbero che lei reprimesse le sue facoltà soprannaturali, ma i sentimenti che prova per Anja scatenano delle crisi sempre più violente. Thelma si trova allora obbligata a confrontarsi con il suo passato e con i suoi desideri.

Curiosità

Per il film è stato speso un budget di 5,8 milioni di dollari. L'opera è stata girata a partire dal 20 settembre 2016 in 44 giorni. La pellicola è stata presentata in anteprima al Norwegian International Film Festival, dove ha vinto il premio come miglior film.

È stato distribuito nelle sale cinematografiche norvegesi il 15 settembre 2017, mentre in Italia è stato distribuito dal 21 giugno 2018. Sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ricevuto il 93% delle recensioni positive con un voto medio di 7,3 su 10 basato sulle complessive 147 valutazioni.

