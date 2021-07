Stasera in tv, mercoledì 28 luglio su Iris «Mickey occhi blu»: curiosità e trama del film con Hugh Grant

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:36

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Mickey occhi blu» del 1999. Quarto lungometraggio diretto dal regista canadese Kelly Makin. Tra i protagonisti James Caan, Hugh Grant e Jeanne Tripplehorn. Commedia romantica ma anche poliziesca, il film è servito da ispirazione per un adattamento non ufficiale di Bollywood del 2007, «Welcome».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Temptation Island, Valentina posta messaggi privati di Stefano SARDEGNA Impacciatore: Incursione in Celebrity Hunted IL RICORDO Amici, il gesto per Michele Merlo: l'omaggio per ricordarlo... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

New York. L'inglese Michael Felgate, interpretato da Hugh Grant, banditore d'aste, si innamora perdutamente della bella Gina, interpretata da Jeanne Tripplehorn e, preso il coraggio, decide di chiederle di sposarlo. Ma lei a sua grande sopresa, pur rivelandogli di amarlo moltissimo, rifiuta la proposta. Michael, deciso a non perdere la donna della sua vita, va dal padre di lei per chiedergli la sua benedizione. Ma Gina è irremovibile. Non vuole che Michael venga coinvolto negli affari di suo padre, al secolo Frank Vitale, noto boss della mafia.

Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake

Curiosità

La pellicola ha incassato 57 milioni di dollari contro il budget di 36 milioni di dollari, di cui 10,2 milioni nel suo weekend di debutto. Molti dei ruoli minori del film sono interpretati da attori successivamente presenti nella serie «I Soprano». Il titolo del film deriva dal fatto che Michael è costretto a impersonare un gangster, che viene chiamato 'Kansas City Little Big Mickey Blue Eyes'; Jimmy Blue Eyes è poi anche un soprannome del mafioso Vincent Alo.

Sabrina Impacciatore e l’incursione in Celebrity Hunted