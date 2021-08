Stasera in tv, lunedì 23 agosto su Canale 5 «Imparare ad amarti»: curiosità e trama del film con Julie De Bona

Lunedì 23 Agosto 2021, 14:38

Stasera in tv, lunedì 23 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Imparare ad amarti» del 2020. Quinto lungometraggio diretto dalla regista francese Stephanie Pillonca. Tra i protagonisti Ary Abittan, Julie De Bona, e Youssef Hajdi.

La trama

Cecile e Franck, interpretati da Ary Abittan e Julie De Bona, sono diventati da poco genitori di Sara, una bambina nata con la sindrome di Down. Non erano preparati e loro vita cambia improvvisamente. Soprattutto Franck, maestro di judo, non riesce ad accettare la situazione ed evita di informare gli amici della malattia della figlia incolpando i medici che non avevano diagnostico il problema.

Curiosità

Quando è stato trasmesso per la prima volta sul canale francese M6, la pellicola ha riscosso un grande successo, arrivando quella sera soltanto seconda dietro a TF1, che trasmetteva una partita di calcio. Il film ha raggiunto quasi 4 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 17,2%.

