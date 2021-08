Stasera in tv, martedì 24 agosto su Rai 1 «Campeggio a 5 stelle»: curiosità e trama del film con Christopher Russell

Martedì 24 Agosto 2021, 14:49

Stasera in tv, martedì 24 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Campeggio a 5 stelle» del 2020. Sesto lungometraggio diretto dalla regista statunitente Marita Grabiak. Tra i protagonisti Emilie Ullerup, Christopher Russell e Catherine Lough

La trama

Katie Ryan, interpretata da Emilie Ullerup, scrive per una rivista delle brevi note che descrivono in maniera accattivante un prodotto. In seguito a un incidente occorso a una redattrice, viene inviata, al suo posto, per un reportage su un campeggio di lusso. Arrivata al campeggio - che in realtà è una specie di resort con “tende” enormi, full optional - la donna conosce Will Martin, interpretato da Christopher Russell, un escursionista che gode di una certa fama. Fra i due si stabilisce un rapporto di complicità molto affettuoso. Will, però, è combattuto fra il desiderio di partire per una nuova avventura e la possibilità di stabilirsi definitivamente nel resort che dovrebbe essere reso ancor più bello dall'intervento di alcuni investitori che vogliono che Will sovraintenda i lavori.

Curiosità

«Camping a 5 stelle» è noto anche con i titoli alternativi come «Love & Glamping», «Nature of Love» e «Love & Camping». La regista Marita Grabiak ha diretto anche il thriller «Deadly Spa - Weekend da incubo» e diversi film tv tra cui «4 Natali e un matrimonio», «Due cuori e un tesoro», «Tra matrimoni e divorzi», «La slitta dei desideri».

La sceneggiatura del film è stata scritta da Uma Incrocci & Barbara Kymlicka. L’attrice protagonista Emilie Ullerup è nota per il ruolo di Ashley Magnus nella serie televisiva «Sanctuary» era incinta di quattro mesi durante le riprese. Mentre l’attore protagonista Christopher Russell ha interpretato Milton Richter in «Star Trek: Discovery», Panto Trost in «Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica» e ha recitato da protagonista nel film tv «Il miglior Natale della mia vita».

«Camping a 5 stelle» non è stato girato in un vero resort, ma l’ambientazione è stata interamente creata dal team di produzione del film. Le musiche originali del film sono di Russ Howard III.

