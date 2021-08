Stasera in tv, Battiti Live su Italia 1: la scaletta dei cantanti dell'ultima serata

Martedì 10 Agosto 2021, 13:03

Stasera in tv, martedì 10 agosto, andrà in onda su Italia 1 alle 21:216 il film l'ultimo appuntamento con 'Cornetto Battiti Live 2021' lo show dedicato alla musica che ha visto Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alternarsi alla conduzione. Da J-Ax con Jake la Furia a Rovazzi, da Alessandra Amoroso a Colapesce e DiMartino passando per Enula, Sangiovanni, Tancredi, i The Kolors e Fedez con Orietta Berti in collegamento da Gallipoli ecco tutti gli ospiti attesi per la quinta e ultima puntata.