Scherzi a parte, bufera su Andrea Roncato: «Al Gf sono vip perché si mostrano nude». Dayane Mello replica così

Bufera contro "Scherzi a parte" che ieri sera ha visto il debutto di Enrico Papi come nuovo conduttore. Al centro della polemica social c'è lo scherzo ad Andrea Roncato e il modo in cui l'attore si è scagliato contro alcune delle donne che hanno partecipato al Gf Vip.

Lo scherzo

L’attore era stato invitato al Gran Gala del Cinema di Venezia per essere premiato, ma all’arrivo nell’hotel il suo nome non compare nell’elenco degli ospiti. Il premio infatti - gli spiegheranno poi - non era per lui ma per Patrick Ray Pugliese, uno degli ex concorrenti del del GF, che però aveva rifiutato. Così avevano optato per lui, ma il protagonista del reality show aveva cambiato idea. Da qui il nuovo cambio di programma. Andrea Roncato non crede alle sue orecchie: è stato messo in secondo piano per uno dei protagonisti del Grande Fratello. L’attore non può accettarlo e non risparmia un linguaggio colorito nei confronti di coloro che hanno causato il disguido.

L'attacco alle donne

Roncato si scaglia contro i concorrenti del Grande Fratello Vip che definisce "falliti" e in particolar modo contro alcune tra le partecipanti donne «vip solo perchè hanno fatto veder la fi... al Festival di Venezia». L'attacco è a Giulia Salemi e Dayane Mello, ex partecipanti del reality, che nel 2016 diedero scandalo indossando due abiti molto osè sul red carpet del Festival. L'attore si agita, attacca duramente le due per essersi mostrate quasi nude e giù risate (registrate) del pubblico. «Se fate vedere e sentire gli applausi a uno che insulta le donne, beh siete complici», scrive qualcuno su Twitter. E ancora: «Nel medioevo si giudicavano le donne per come andavano in giro vestite». Tra i commenti appare anche quello di una delle due dirette interessate, Dayane Mello: «Se le persone ti ritenevano un’ artista adesso penso che ti ritengano solo un gran cafone maschilista», scrive. E così Pierpaolo Pretelli, anche lui ex gieffino e attuale fidanzato della Salemi: «Tutti ti conoscono per cinema e tv di cui hai fatto parte, ma stasera non sei stato un gentelman».