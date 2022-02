Sanremo 2022, Fiorello: «Finalmente faccio il telespettatore, con il plaid e la tisana al tiglio»

Mercoledì 2 Febbraio 2022, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 16:53

“Dire che sono felice è poco”, commentando il conferenza stampa i risultati della prima serata del Festival di Sanremo 2022. “L’impatto con la sala è stato straordinario [..] ed ero contento anche di condividere quel momento di normalità con Fiorello. Ci sono stati tanti momenti che mi hanno emozionato e penso all’esibizione dei Måneskin a cui voglio molto bene”. Anche Rosario, intervenuto in collegamento telefonico, ha commentato l’esordio del terzo festival targato Amadeus. “Ama mi hai stalkerizzato di brutto: ho esagerato quando ho parlato di suo figlio sotto la mia finestra, ma vi assicuro che è stato quasi così. Mi ha chiamato ogni mattina alle sei e un quarto; secondo me si è messo la sveglia conoscendo i miei orari. [...] Stasera, finalmente, faccio il telespettatore; ho già pronti il plaid e la tisana al tiglio”. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

