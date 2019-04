Il best seller su Ramses di Jacq diventa una serie televisiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La saga bestseller di Ramses dello scrittore francese, 71 anni, diventerà una serie televisiva internazionale. Lo ha annunciato Xo Editions, la casa editrice che ha ceduto i diritti per l’adattamento sul piccolo schermo alla società americana Picture Perfect Federation, con la produzione di Patrick Wachsberger e Pascal Breton.Dopo aver pubblicato diversi saggi ed essersi guadagnato gli elogi del mondo accademico francese, alla metà degli anni ‘90 Christian Jacq decise di cimentarsi nella narrativa. E il successo fu immediato: con i 5 volumi della saga dedicata al faraone Ramses Il Grande (Ramesse II), tradotti in oltre 30 paesi (in italiano apparsi da Mondadori) vendette più di 35 milioni nel mondo. I due produttori, in collaborazione con Anonymous Content, intendono realizzare una grande serie sulla storia del faraone che regnò sull’Egitto durante 67 anni, mettendo in luce in «un’atmosfera piena di miti e leggende» una storia d’amore, tradimenti, guerre e potere.