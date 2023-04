La Rai sospende “Ci vuole un fiore” di Francesco Gabbani, venerdì lo show non andrà in onda: i motivi (e cosa sarà trasmesso al suo posto)

Stop improvviso per "Ci vuole un fiore" ad annunciarlo è Tv Blog. Secondo le indiscrezioni riportate sul sito specializzato nel settore dello spettacolo il programma musicale green di Francesco Gabbani non andrà in onda già a partire da questo venerdì, 21 aprile. Il motivo? Il grave lutto che ha colpito Roberto Vecchioni, ospite della seconda puntata dello show. Il cantautore ha perso ieri il figlio Arrigo e la Rai ha preferito rispettare il difficile momento dell’uomo, nonostante la trasmissione sia stata registrata tempo fa.

Roberto Vecchioni, il figlio Arrigo morto a 36 anni e il dramma del più piccolo malato di sclerosi multipla

Stop a “ Ci vuole un fiore ” di Gabbani: il motivo

Allo spettacolo, dedicato all'ambiente firmato da Gabbani, quest'anno la rete aveva ritaglaito due puntate, a differenza dello scorso anno in cui era andato in onda solamente per una serata. Ma a causa di questo tragico avvenimento il secondo appuntamento di "Ci vuole un fiore", in programma per venerdì, salta. La puntata in questione potrebbe essere trasmessa a giugno, ma nulla è certo visto anche che gli ascolti della prima serata non erano stati brillanti.

Arrigo Vecchioni, chi era il figlio del cantante Roberto Vecchioni morto a 36 anni. Dalla malattia del fratello alla scrittura, il ritratto

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Al posto di "Ci vuole un fiore", venerdì 21 aprile, Rai1 manderà in onda “Sorelle per sempre”, il film che racconta la storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna, le due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in culla in ospedale il giorno della loro nascita, il 1 gennaio 1998, ritornando alle rispettive famiglie solamente tre anni dopo.