Myrta Merlino non conduce Pomeriggio Cinque: ecco perché è stata sostituita

Mercoledì 7 Febbraio 2024, 18:46

Sorpresa tra gli appassionati di "Pomeriggio Cinque". Myrta Merlino, infatti, non ha condotto la puntata di mercoledì 7 febbraio. La giornalista è stata sostituita da Giuseppe Brindisi che ha preso le redini della trasmissione. Il motivo dell'assenza è stato spiegato dallo stesso Giuseppe Brindisi che ha spiegato i motivi per i quali Myrta Merlino non era al suo solito posto: «Buon pomeriggio oggi tocca a me tenervi compagnia perché Myrta Merlino è stata colpita dall'influenza stagionale. Insieme a tutta la squadra di Pomeriggio Cinque - riporta Mediaset Infinity - le auguriamo di guarire e tornare prestissimo»