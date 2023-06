Il Podcast di Rai mobilità su RaiPlay Sound

Da oggi, 25 giugno, il catalogo di Rai Play Sound si arricchisce di due nuovi contenuti original: Borghi d’Italia, un viaggio nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese dove protagonisti di ogni puntata sono i piccoli centri italiani per la gran parte meno conosciuti e meno visitati dai turisti; e Strade d’Italia, un racconto sui percorsi, tracciati per lo più dagli antichi romani, che hanno avvicinato genti e terre, anche lontane.

Due serie di podcast originali realizzate per RAI Play Sound da RAI Mobilità, su testi di Televideo, pensate per le esigenze di un pubblico che predilige sempre più i formati brevi e l’ascolto on demand.



RaiPlay Sound è la piattaforma multimediale gratuita della Rai dedicata all’ascolto. Offre podcast originali audio, disponibili in streaming e per l’ascolto offline, oltre che il live streaming e l’ascolto on demand delle trasmissioni in onda nei 12 canali radio Rai.