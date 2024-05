Sabato 25 Maggio 2024, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 08:27

La settimana più lunga sta per finire. Sono stati giorni interminabili, adesso si tratta di ore. Poi resteranno soltanto minuti, i fatidici novanta. Quelli in cui il Frosinone si giocherà la prima salvezza in Serie A. Un appuntamento con la storia calcistica del club ciociaro. La squadra giallazzurra e i suoi tifosi, in questi anni, ci hanno fatto l'abitudine con le emozioni forti. Ma ora in palio c'è qualcosa di più. La prima volta è sempre la prima volta. In città e nell'intera provincia non si parla d'altro. Che farà il Frosinone? Si salverà?

I giocatori, alla vigilia dell'ultima giornata di campionato diventata di fatto una finale, si sono chiusi nella blindatissima "fortezza motivazionale", una sorta di "ritiro", per restare concentrati sull'obiettivo e non lasciarsi contagiare da ansie e paure. Soulè e compagni sanno che il destino è nei loro piedi e nella loro testa.Il verdetto arriverà un paio d'ore dopo il fischio d'inizio dell'arbitro Doveri domenica sera, quando in uno "Stirpe" sold-out e tutto colorato di giallo, si troveranno di fronte Frosinone e Udinese. Entrambe con in testa solo un obiettivo: la vittoria. Il Frosinone perché non può lasciarsi ingabbiare nel "tranello" della doppia chance, l'alternativa del pareggio potrebbe comunque regalare la storica salvezza. L'Udinese perché non ha alternative, se non quella di vedere la Roma non uscire battuta dal campo di Empoli. Sarà bene che i "rumori" delle radio-telecronache provenienti da Empoli non travalichino le reti che separano le tribune dal tappeto verde dello "Stirpe". Non servono condizionamenti, nemmeno distrazioni. Per vivere fino in fondo questa partita e le emozioni che ne conseguono. In tanti hanno sperato di non arrivare agli ultimi novanta minuti con la salvezza ancora in ballo. Altri lo auspicavano invece. E diciamo che alla vigilia del campionato, ascoltando previsioni, pronostici e analisti, i secondi erano molti ma molti di più. La cosa più bella è che le due squadre sono padrone del loro destino. Chi vince si salva: e lo avrà meritato.Nell'era del Var si è notevolmente ridotta la variabile degli errori arbitrali. Ridotta, non annullata. La speranza è che gli arbitri, quelli sul campo e quelli da remoto davanti agli schermi, siano più bravi dei protagonisti in campo. Questo per sgombrare l'importante verdetto da ogni possibile recriminazione che, nell'Italia del sospetto, sarebbe la cosa più dolorosa. L'Italia del pallone perdona velocemente al giocatore un gol mangiato davanti alla porta, ma non un errore dell'arbitro. Ecco, il primo auspicio è che gli uomini in giallo flou siano i migliori della sfida.Sono anche ore di pretattica. Indispensabile quando la storia può essere scritta anche dai minimi dettagli. Da due giorni il report del Frosinone non riporta le condizioni dei giocatori tra recuperati o recuperabili. Questo non fa aumentare la speranza che possa essere in campo capitan Mazzitelli, che ad inizio settimana ha fatto allenamento differenziato e che probabilmente sarà costretto al forfait. Qualcosa di più si saprà, forse, questo pomeriggio nella conferenza stampa prepartita di mister Di Francesco.L'importante è che chi ci sarà, chi scenderà in campo, riesca a dare il massimo. Da quelli che lì davanti dovranno fare il gol in più che serve: Cheddira, ma anche Soulé ed Harroui che probabilmente agiranno alle sue spalle. A centrocampo, nel probabile 3-4-2-1 di mister Di Francesco, prenderanno posto Zortea e Valeri sulle corsie esterne e Barrenechea e Brescianini al centro. In difesa, al terzetto composto da Lirola, Romagnoli ed Okoli il compito di lasciare il più sereno ed indisturbato possibile Cerofolini, che da qualche partita sostituisce il titolare Turati, a confermare il teorema di una stagione infelice in fatto di infortuni.E poi ci sono i quindicimila dello "Stirpe". Attesi poco più di un migliaio di tifosi dell'Udinese. Il Frosinone giocherà con un uomo in più. Quello che può fare la differenza.