Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: «Il lockdown ci ha uniti ancora di più». Le dichiarazioni d'amore in diretta

La coppia del momento, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, a Verissimo per la prima volta. I due raccontano a Silvia Toffanin come la quarantena li abbia uniti ancora di più, anche se a distanza. «Ci facevamo lunghe telefonate, anche di 4-5 ore», spiegano. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip poi, a causa del lockdown, sono stati costretti a vivere separati per poi ritrovarsi solo a fine maggio.

Io e Te, Diaco gela Paolo Ciavarro: «Gf Vip e Clizia Incorvaia? Non me ne importa nulla»

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Fregene, romantica promessa: «Alla fine je l'ho fatta»

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si separano, l'influencer sbotta con i fan: «Adesso basta»

«Non avrei mai pensato di innamorarmi nella casa del Gf Vip - ha raccontato Paolo - ma giorno dopo giorno è successo». «Lui mi ha sconvolto la vita», gli fa eco Clizia. «All'epoca stavo leccandomi delle ferite, ma guardo al passato in maniera più consapevole e lucida e anche con un sorriso di tenerezza». Si riferisce probabilmente alla relazione finita con Francesco Sarcina e ai gossip sul tradimento con l'amico di lui Riccardo Scamarcio.

Verissimo, Giuliana De Sio racconta il Covid: «Pensavo che sarei morta ma sono un supereroe»

Paolo si trova benissimo con la figlia di Clizia e Francesco Sarcina, Nina. «Io non ho mai nascosto il mio desiderio di paternità perché sono stato cresciuto nell'amore». Dal canto suo, Clizia è diventata subito amica della mamma di Paolo, Eleonora Giorgi mentre il papà, Paolo Ciavarro, sta più sulle sue. «Mi dice sempre "basta che tu sia felice"».



Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e la loro dolce storia d’amore... ora a #Verissimo 😍 Posted by Verissimo on Saturday, 26 September 2020

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA