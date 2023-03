Gf Vip, stasera la semifinale: chi sarà il quarto finalista? I sondaggi. Quanto è il valore del montepremi

Manca una settimana alla finale del Gf Vip prevista per il 3 aprile. Dopo Oriana Marzoli, Micole Incorvaia la terza ad aggiudicarsi il posto da finalista è stata Giale De Donà. Stasera in tv, lunedì 27 marzo, torna il reality condotto da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Siamo alla 44ma puntata in diretta e al 139mo giorno. Nella puntata di questa sera, lunedì 27 marzo, vedremo in nomination tutti e 6 i vip rimasti. Chi sarà il quarto finalista e chi, invece, dovrà abbandonare il gioco? In sfida ci sono: Andrea Maestrelli, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Secondo i primi sondaggi, Nikita e Edoardo Tavassi sembrano contendersi un posto in finale, mentre Andrea e Milena quelli più a rischio eliminazione.

Gf Vip, stasera nominato il quarto finalista

E se queste sono le preferenze relative al concorrente che merita di arrivare in finale, tra quelli rimasti nel loft di Cinecittà, chi è il favorito per la vittoria? Sulla base dei sondaggi social la risposta è una sola e il nome è quello di Oriana Marzoli. La venezuelana, già vincitrice dell'edizione spagnola, parte in pole position per la finale del 3 aprile. Del resto è stata la prima finalista votata dal pubblico e dopo l'eliminazione (a sorpresa) di Antonella Fiordelisi per lei la strada è tutta in discesa. Anche se Nikita, che non dovrebbe avere rivali stasera per qualificarsi, è in salita.

Il rapporto tra Nikita e Luca

Oltre al televoto, l'attenzione sarà rivolta ai protagonisti e alle loro vicende personali. Ormai arrivati alla fine le tensioni sono all'ordine del giorno. Probabilmente, si discuterà del rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, che dopo aver litigato si sono avvicinati, mostrando complicità e affiatamento. Una mossa strategica? Oriana, amica di Luca, non ha preso bene la situazione, e continua a polemizzare. Sicuramente Signorini cercherà di far chiarezza.

L'ira di Daniele Dal Moro

Fuori dalla casa continuano le dinamiche degli ex vipponi. Se Daniele Dal Moro continua a polemizzare per le scelte della produzione (che hanno portato alla sua squalifica) prendendo la ferma decisione di non voler più avere niente a che fare con il Gf Vip. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria se la godono, finalmente. Dopo mesi trascorsi nella casa a rincorrersi e insultarsi, ora sembra che i Donnalisi abbiano trovato il loro equilibrio, anche se non tutti credono alla veridicità del rapporto.

Lite social tra Edoardo e Clizia

A far chiacchierare molto è anche una mossa social che ha spiazzato tutti. Il volto di Forum e Clizia Incorvaia hanno smesso di seguirsi rispettivamente dai propri account ufficiali Instagram. Sembra così essere finita definitivamente l'amicizia che legava i due, da ricordare che Donnamaria in precedena era stato fidanzato con Micole, la sorella di Clizia. D'altronde Clizia era già in disaccordo sulla presenza di Antonella nella vita di Edoardo e non l'ha mai nascosto dicendo puntualmente cosa ne pensava di lei. «Per accrescere l’Ego e gratificare una donna, non devi denigrare la ragazza con cui sei strato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la loro storia a meri incontri fisici». Nonostante questo, Edoardo continua a vedere Antonella e la coppia è sempre al centro dell'interesse di orde di fan che seguono ogni momento dei «Donnalisi». Come viene amichevolmente chiamata la coppia.

Il montepremi

E se ancora non abbiamo contezza del vincitore quello che sappiamo con certezza è il montepremi: 100.000 euro. Metà da devolvere, come da contratto iniziale, a una associazione benefica scelta dal vincitore stesso.

l'appuntamento con il Gf Vip è per stasera su Canale 5 alle 21.40