Tv, torna "Ossi di Seppia": prima puntata dedicata a Maradona. La clip in anteprima

Da domani, 13 settembre, torna la docuserie “Ossi di Seppia, quello che ricordiamo” giunta ormai alla terza edizione. Sotto la produzione di 42°Parallelo, lo scopo della serie resterà quello di evidenziare momenti del passato della cronaca, della politica, della società e dello sport in cui un evento improvviso ha segnato una svolta o un cambio di rotta nelle convenzioni, nelle abitudini e nel modo di vedere il mondo, provando a dare chiavi di lettura nel presente.

La nuova edizione prevede ventisei episodi che snoccioleranno settimana dopo settimana quei fatti che hanno colpito l’immaginario nel recente passato. L'inizio sarà a tema sportivo con "Maradona arriva a Napoli" (un ciclone nel calcio italiano). Nel video un'anteprima della prima puntata.

Tra gli altri appuntamenti sportivi figurano: "Totti, fino all’ultimo gol" (la storia infinita fra il campione e la sua squadra), e "Pantani, vita e morte del Pirata" (una storia segnata dalla gloria e dalla sfortuna). La docuserie sarà disponibile il martedì in anteprima online su RaiPlay e il venerdì in seconda serata su Rai 3.

“Ossi di Seppia è per noi un prodotto premium, perchè continua a regalarci opportunità di riflettere su fatti del passato e ad arricchire la nostra capacità di analisi della realtà in cui siamo immersi, dedicato ai giovani, ma pensato per tutti”, ha commentato il Direttore di Contenuti Digitali, Elena Capparelli.