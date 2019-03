Ora o mai più, Red Canzian: «Io e Marcella Bella siamo stati fidanzati»

Avevano vent'anni e si erano da poco affacciati sul panorama della musica leggera italiana, ma solo ora - dal palco di Ora o mai più - Marcella Bella e Red Canzian confessano di aver avuto una storia d'amore. L'ex membro dei Pooh aveva già svelato il retroscena e la cantante siciliana ha confermato su Rai Uno. «Eravamo giovani. È stata una piccola cotta di pochi mesi», ha detto Marcella Bella nel corso della finale del programma.

Nella puntata scorsa i due avevano avuto un battibecco al termine di un'esibizione. Red Canzian aveva appena proposto la sua "Stare senza te" con l'allieva Jessica Morlacchi. Una canzone molto importante per l'ex dei Pooh, scritta per sua moglie presente proprio tra il pubblico. Dopo il "9" di Toto Cutugno, è toccato a Marcella Bella dare il suo giudizio. «Non sono d'accordo con Toto Cutugno. Di solito lei è molto brava, ma ha cantano una canzone che io non avevo mai sentito prima...».

«Gli scivoloni di Marcella sono in buona fede - ha detto Red in un'intervista rilasciata a Il Giornale - Lei mi vuole bene, siamo stati anche fidanzati quando avevamo vent’anni».

Sono trascorsi tanti anni da allora e Marcella Bella imbarazzata ha cercato di sminuire il passato. «Chiariamo tutto perché qui ci sono i nostri rispettivi consorti». L'imbarazzo si è poi dissolto con un baciamano e un abbraccio.

