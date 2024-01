Nino Frassica "contro" Sanremo: la frecciatina a Che tempo che fa

Lunedì 22 Gennaio 2024, 08:29

Sembra che nelle ultime ore Nino Frassica abbia detto la sua sulla questione "Sanremo". Infatti, se già c'era fermento a causa di alcune dichiarazioni fatte da Fabio Fazio in un'intervista recente con il Corriere della Sera, Nino Frassica ha ben pensato di metterci del suo. Alcuni utenti della piattaforma X hanno colto il senso delle sue parole e si sono mostrati particolarmente divertiti. Ma andiamo con ordine. Di recente il regolamento del festival più famoso d'Italia è cambiato. Infatti il vincitore nei tre giorni successivi non potrà andare ospite in nessuna trasmissione che non sia della Rai. Generalmente era proprio Fabio Fazio ad accogliere per primo il vincitore del festival. Difatti, in un'intervista avrebbe dichiarato: "Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai". Poi prosegue: "Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me". Ed arriva la sottile frecciatina alla Rai: "Non voglio pensare che sia stata fatta proprio contro di me questa nuova regola del programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni". Parole di Fabio Fazio che hanno colpito sia il pubblico sia, ora possiamo dirlo, l'attore Nino Frassica. "A costruire ci vuole tempo, ma a distruggere ci vuole un attimo" ha concluso Fabio Fazio, annunciando che dopo 40 anni di TV le dirà presto addio. Anche Nino Frassica si è espresso a riguardo. "Fabio, noi abbiamo fatto dei picchi anche la settimana scorsa, manco ci fosse stato il Papa" ha ironizzato. Per poi arrivare alla stoccata: "La Rai polemica con Fazio, è vero. Lui non ha potuto invitare il Papa, che però sarà ospite a Sanremo la sera delle cover. Eh certo... Canterà Mamma Maria coi Ricchi e Poveri". Photo Credits: kikapress



