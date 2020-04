GF Vip, paura per Antonella Elia: «Continua a uscire sangue». Interviene il medico

GF Vip, Antonella Elia: «Continua a uscire sangue». Interviene il medico. A poche ore dalla finale, Antonella Elia ha avuto un problema di salute e ha chiesto aiuto in confessionale. «Mi continua a uscire sangue dal naso - spiega agli altri inquilini - e non si ferma da stamattina. Non mi è mai uscito sangue dal naso, neanche quando mi sono operata. Ho chiesto agli autori e mi devono far sapere». Pochi minuti dopo Antonella viene visitata da un medico. «Mi ha detto che sono i capillari, quando uscirò mi diranno loro cosa fare».

I compagni la rincuorano e Paolo Ciavarro conclude: «Può essere la botta che hai preso. Si può essere rotto un capillare». Stasera in diretta gli aggiornamenti.



