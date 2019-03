Morto Mike Thalassitis, la star di Love Island: trovato nei boschi vicino a dove abitava

Il corpo senza vita di Mike Thalassitis, stella della Love Island, è stato trovato nei boschi vicino alla sua casa dell'Essex. Aveva 26 anni. Mike era un ex calciatore che ha avuto una carriera da giocatore di successo prima di aver raggiunto la fama nello show di incontri di ITV2 del 2017. A darne notizia è il Mirror.

LEGGI ANCHE Morto Jan-Michel Vincent, star di «Un mercoledì da leoni»

Dan Wootton (Sun) ha rivelato che Mike era rimasto sconvolto nei giorni scorsi per la morte della sua amata nonna. "Aveva 94 anni e si era trasferito a vivere con lei perché aveva bisogno di un assistente a tempo pieno, assicurandomi che stava bene ed era entusiasta del lancio del suo nuovo negozio".

Il suo comportamento nello show lo ha visto guadagnarsi il soprannome "Muggy Mike", scrive il Mirror. I fan scioccati hanno preso d'assalto Twitter con decine di messaggi di cordoglio.

L'ultimo post su Instagram di Mike è stato il 5 marzo, quando ha pubblicato un selfie. La tragica notizia della sua morte arriva solo due mesi dopo che il suo migliore amico Danny Cutts è morto, la vigilia di Natale.

Dopo aver lasciato Love Island, Mike ha frequentato l'ex star di Towie Megan McKenna. Ma i due si erano lasciati dopo una parentesi di sette mesi e lei aveva parlato della loro relazione alla trasmissione Celebs Go Dating.

Megan ha rivelato di essere "innamorata" di Mike ed è scoppiata in lacrime. Mike, che proveniva da una famiglia cipriota, ha giocato a calcio per Margate nel 2017.

Chris Hughes ha dichiarato: «Ogni centimetro del mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi amici. Un bravo ragazzo, portato lontano, molto presto».

His name wasn’t Muggy Mike. Please stop brandishing that. His name was Mike Thalassitis, and every inch of my heart goes out to his family & friends. A good guy, taken far, far to soon. 💔

— Chris Hughes (@chrishughes_22) 16 marzo 2019