​​Luke Perry, le ceneri disperse nella sua fattoria in Tennessee

Luke Perry è stato cremato e le sue ceneri sono state disperse nella sua fattoria del Tennessee. Secondo il sito TMZ, le ceneri dell'ex Beverly Hills, scomparso all'età di 52 anni per un ictus il 4 marzo, ora si trovano nei 380 acri di terreno di sua proprietà, a Vanleer, come detto nel Tennessee, dove ha vissuto per più di venti anni.

In particolare si è appreso che la famiglia diha ricevuto le ceneri a Dickson, in Tennessee, e ha guidato per 13 miglia a nord per disperderle nella fattoria.