Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno lo speciale su Canale 5

Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno insieme uno speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata. Lo speciale, realizzato a un anno dalla scomparsa del giornalista, vedrà la partecipazione di importanti personaggi della televisione e della società italiana che ripercorreranno la lunga carriera di Costanzo. La trasmissione promette di offrire ai telespettatori filmati e testimonianze inedite, celebrando il ricordo e l'affetto che il pubblico ha sempre dimostrato per Maurizio Costanzo.