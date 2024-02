Matteo Paolillo a Domenica in e il retroscena su com'è nata "'O Mar For": «L'ho mandata nel gruppo whatsapp, era un gioco»

Lunedì 19 Febbraio 2024, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:35

Il cast di Mare Fuori è ospite a Domenica In. Matteo Paolillo, uno dei protagonisti della serie tv, svela a Mara Venier com'è nata la famosa canzone che da anni spopola in tv e sul web. 'O Mar For è infatti ormai un indiscutibile successo. «La canzone nasce dall’esigenza di dare speranza al mio personaggio. - dice Matteo Paolillo - L’ho scritta un po’ per lui. Poi per gioco l’ho fatta sentire ai ragazzi. Ho fatto la canzone e l’ho mandata nel gruppo WhatsApp. Massimiliano diceva La canzone è forte, è forte!».



