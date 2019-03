Domenica In, Antonella Clerici: «Ho cambiato vita per amore. Quel rifiuto di John Travolta...»

«Ho cambiato vita per amore, ma sono felice. Mi piacciono le cose semplici». Antonella Clerici, ospite di Mara Venier a Domenica In, si racconta. Da qualche tempo, infatti, per amore del compagno, Vittorio Garrone, la conduttrice Rai si è trasferita ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Una vera e propria fuga dalle metropoli, che però sono assolutamente positive per Antonella Clerici e per Maelle, la bimba avuta dall'ex compagno Eddy Martens.

«Vivo in un mondo bucolico, anche se poi per lavoro torno spesso a Roma e a Milano. Poi però quando torno a casa mi sento bene, vivo in totale relax» - ha spiegato Antonella Clerici - «Tutto questo mi piace e fa bene anche a Maelle: lei ama la natura e l'ho resa felice. In città era un po' nervosa e stressata, in campagna invece è serena. Qualche tempo fa, per una nevicata, siamo anche rimaste isolate, era andata via anche la corrente. Ma anche in quel caso, eravamo felici di aver cambiato vita».

Oggi Antonella Clerici conduce Sanremo Young e parla anche di John Travolta, che è stato tra gli ospiti della trasmissione: «Avrei voluto ballare con lui, ma aveva espressamente chiesto di non ballare. Non ho insistito, temevo che potesse risentirsi e magari andare via».

