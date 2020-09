Domenica In, Mara Venier punge Barbara D'Urso: «L'ho fatto col cuore»

Mara Venier torna a punzecchiare Barbara D'Urso, seppur in maniera simpatica. All'inizio della diretta di Domenica In, prima dell'intervista ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, la conduttrice Rai ha ricordato un vecchio collegamento con i due in pieno lockdown: gli attori andarono in onda dopo l'improvvisa interruzione del collegamento con Iginio Massari, proprio mentre svelava il segreto di una buona pasta frolla per la crostata.

Mara Venier ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina alla collega Barbara D'Urso, sottolineando che la crostata in questione è stata fatta «col cuore», ormai noto saluto della D'Urso in conclusione dei suoi programmi. Vedremo se la D'Urso, nel suo doppio appuntamento domenicale, risponderà alla simpatica battuta della collega-concorrente Venier.

Ultimo aggiornamento: 16:15

