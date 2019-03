Caterina Balivo e il video messaggio di Manuel Bortuzzo a Martina Giangrande

Un messaggio emozionante, un regalo di Caterina Balivo e della trasmissione "Vieni da me" per Martina Giangrande. La figlia del carabiniere rimasto ferito nell'attentato a Palazzo Chigi dell'aprile 2013, aveva scritto a Manuel Bortuzzo. Anche lui colpito come il maresciallo Giuseppe Giangrande. Sulla pagina Instagram della trasmissioen è stato pubblicato il video che, a sorpresa, ha illuminato gli occhi di Martina: «Manuel Bortuzzo risponde alla lettera di Martina Giangrande, figlia di Giuseppe, il carabiniere a cui è toccato lo stesso destino di Manuel...»

