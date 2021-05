Maneskin trionfano all'Eurovision e Cristiano Malgioglio si spoglia: il video diventa virale

Lo avevano promesso, e lo hanno mantenuto. «Se i Maneskin vincono ci mettiamo in mutande», avevano inziato così la diretta i commentatori per Rai1 dell'Eurovision Song Contest 2021. E così alla fine della trasmissione, Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, hanno dovuto, dopo la vittoria emozionante dei Maneskin, spogliarsi. È stato un po' come la Ferilli nel 2001 al Circo Massimo per la vittoria del terzo scudetto della Roma, ma solo un po'. Un boxer bianco con bandiera italiana per il cantautore di Gelato al cioccolato, che però sotto aveva anche un paio di pantaloni neri.

APPROFONDIMENTI ADNKRONOS Eurovision 2021, Maneskin trionfano: l'annuncio della vittoria SPETTACOLI Maneskin alla finale dell'Eurovision Song Contest 2021 I DATI Eurovision 2021, i Måneskin i più ascoltati in Italia e... L'EVENTO Eurovision, i Maneskin a Rotterdam con "Zitti e buoni":...

Fan impazziti, e condivisioni del video innumerevoli tanto da farlo diventare ormai virale. «Il tricolore non era nulla prima di Malgioglio», e ancora «La vittoria dei Maneskin e lo spogliarello di Cristiano Malgioglio questo è un sogno, una favola, il mondiale di twitter» e poi, «Che momento iconico quello in cui Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi si spogliano in diretta nazionale». Gabriele Corsi invece con un boxer aderente scuro, ha detto, «Questa sarà la mia ultima apparizione in Rai, lo so». Ecco il siparietto a cui Carolina Di Domenico ha assistito impotente.

L’essenza della serata epica che abbiamo vissuto ieri sta tutta qui: CRISTIANO MALGIOGLIO IN MUTANDE 🇮🇹 CHE CANTA SIAMO FUORI DI TESTAaaa #Eurovision #ESCita pic.twitter.com/0AXyEH2XUY — MαяıAłı 🎧🎵🎶 (@mari_ali92) May 23, 2021

Le critiche sulla conduzione

Il lieto finale, tutto italiano, della competizione ha smorzato l'impatto delle critiche rivolte sui social alla coppia di conduttori - un filo invadente nei commenti, anche se a Malgioglio è stata riconosciuta una certa competenza storico/musicale (mentre a Corsi è stato più volte rimproverata la scelta di pronunciare, per quanto correttamente, "Moneskin" il nome della band - come del resto prevede la lingua norvegese, che sopra la "a" vede una piccola "o").

Totonomi dell'edizione 2022: vince Cattelan, per ora (Vox Populi)

Ma la prevalenza dei post su Twitter sottolineava come il "presentatore prescelto" per l'edizione del prossimo anno, che per regolamento nel 2022 sarà ospitato dall'Italia in quanto nazione vincitrice dell'edizione precedente, sia Alessandro Cattelan, ex conduttore di "X-Factor" da poco passato in forze alla RAI. Anche se molti auspicano che a condurre l'Eurovision Song Contest del 2022 venga chiamata anche Chiara Ferragni, l'influencer moglie di Fedez, che nel tardo pomeriggio di ieri ha esortato i suoi numerosissimi follower in Europa a votare per i Maneskin - a quanto pare con ottimi risultati.

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA