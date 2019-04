Live non è la D'Urso, Paola Caruso incontra la madre biologica: «E' lei me lo sento»

Tra le storie più attese della quarta puntata di "Live non è la D'Urso" c'è sicuramente quella dell'incontro tra Paola Caruso e Imma la sua presunta madre biologica. «E' lei me lo sento» dice Paola .

La storia di Imma se non fosse vera sarebbe perfetta per una soap opera. Le due donne si sono abbracciate in diretta, anche Barbara D'Urso si commuove. Nei prossimi giorni verrà effettuato il test del DNA che confermerà o meno il loro legame di sangue.

Dopo 34 anni Paola Caruso ha riabbracciato in diretta da Barbara D'Urso Imma la sua presunta madre biologica.

In studio la signora Imma ha raccontato di aver capito che Paola era sua figlia mentre ascoltava la sua storia a Domenica Live: «Lei è mia figlia, il mio cuore parla», dice commossa Imma, Barbara D'Urso si commuove. « A Natale - racconta Imma - io ho detto alla mia famiglia ho un'altra figlia ed è Paola Caruso. I miei figli mi hanno abbracciata, Paola doveva sapere che non è stata colpa mia, non l'ho abbandonata. Il padre è stato un calciatore molto famoso del Catanzaro». La Signora Imma è rimasta incinta molto giovane di un calciatore del Catanzaro che non ha mai saputo niente, il giorno dopo il parto la madre le raccontò che a causa di alcune complicazioni la piccola era morta. Una menzogna, secondo Imma, durata per anni fino a quando non ha visto la Caruso in tv.

Dopo aver ascoltato questa storia la figlia di Imma ha deciso di scrivere alla D'Urso e le due donne si sono incontrate per la prima volta nell’ascensore del programma "Live Non è la D’Urso".

Imma e Paola si incontrano nell'ascensore, si stringono in un abbraccio commovente. «Non so che cosa dire» dice tra le lacrime Paola, «Nemmeno io parlano i nostri cuori» le risponde Imma.

«Non so cosa dirà il dna ma me lo sento nel cuore», «Lo sento anch'io - le fa eco Imma - è come se i nostri cuori si fossero riconosciuti». Nei prossimi giorni verrà effettuato il test del DNA che confermerà o meno il loro legame di sangue.

