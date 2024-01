"La Storia" su Rai1, Jasmine Trinca: «La guerra la fanno i potenti e affligge i poveri sempre». La trama della fiction Rai

Martedì 9 Gennaio 2024, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13:41

Andrà in onda su Rai 1 dall'8 gennaio La Storia, serie tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante (edito in Italia da Giulio Einaudi Editore), diretta da Francesca Archibugi e con protagonista Jasmine Trinca. Il racconto di Elsa Morante è noto: siamo a Roma, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova, decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. Un giorno, rientrando a casa, viene violentata da un soldato dell'esercito tedesco. Da quella violenza, nascerà un bambino, prima che la famiglia venga sconvolta dagli eventi della guerra. Nei panni di Ida troviamo Jasmine Trinca. Un ruolo non semplice per l'attrice, che non nasconde la sua ammirazione per Elsa Morante. «Per me Elsa Morante, più che un nume tutelare, è un nume temibile. Per cui venirvi a raccontare di come ho costruito Ida mi fa aprire il terreno sotto i piedi. - dice Jasmine Trinca in conferenza - La storia era già tutto. Pensate che mia figlia si chiama Elsa e sono di Testaccio dove è ambientata una parte del racconto: da tutte le parti La Storia mi parlava. Quando mi è stato, con grandissima fortuna, proposto questo ruolo lo aspettavo da tutta la vita. Non dico mai questa cosa, ma Ida era mia».



