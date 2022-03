La Pupa e il Secchione, Lorenzo Orsini non ci sarà: accordo saltato a causa dei Savoia?

Motori accesi per La Pupa e Il Secchione. Sembrava che il cast fosse al completo ma tutto cambia a poche ore dall'iniio del reality/show condotto da Barbara D'Urso. Confermata la presenza di Soleil Sorge nei panni di giudice direttamente ieri durante la finale del Gf Vip ora salta un contratto. Lorenzo Orsini non ci sarà. Si era vociferato tanto della presenza del figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia nello show che prenderà vita da stasera su italia 1, ma l'accordo salta. e si parla di complotto regale.

Era stata Barbara stessa a lanciare la bomba a Verissimo: a La Pupa e il Secchione «ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo, che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa». E i rumor vedevano come concorrente il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. Le voci però di un accordo bucato tra la produzione e @iamLolloG (questo l'account Instagram) erano cominciate a circolare già da qualche giorno e ora arriva la conferma. I savoia tornano protagonisti così del gossip ma non per i gioielli sequestratigli ma per le scappatelle di gioventù.

Si chiama Lorenzo, ha 21 anni e sarebbe un rapper molto conosciuto #Pomeriggio5 pic.twitter.com/muVOKaPXTq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022

I rumors

Il primo a ipotizzare addirittura di uno scontro legale tra i savoia e Mediaset era stato Dagospia.it, Sul caso, qualche giorno fa, si era espresso anche Il Corriere di Bologna che aveva riportato la notizia di un accordo legale che impedirebbe a Lorenzo di parlare pubblicamente della sua condizione familiare, ma che non gli impedirebbe, invece, di partecipare a programmi tv.

Da ricordare che Orsini è un personaggio pubblico in quanto rapper e su Instagram è seguito da quasi 140 mila follower. Insomma l'unica verità che si sa è che per il figlio segreto di Vittorio Emanuele avuto da un'avvocatessa non è tempo di andare in tv a fare il pupo.

Il post

A chiarire le cose è il ragazzo stesso dal suo account social: Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La Pupa e Il Secchione. Per motivi personali non parteciperò a questa edizione.