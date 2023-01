La Porta Rossa 3, stasera in tv torna la fiction con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani: anticipazioni della prima puntata

Da stasera in tv, mercoledì 11 gennaio, va in onda l'atesissima nuova stagione di La Porta Rossa 3. Ci sono voluti quasi quattro anni dal finale della seconda stagione, ma finalmente La Porta Rossa 3 è arrivata sul piccolo schermo. La serie tv, girata a Trieste, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani protagonisti, è pronta a svelarci il destino dei vari personaggi, soprattutto di Cagliostro. Quattro puntate che andranno in onda su Rai2, a partire da stasera alle 21.20. L'ultima puntata andrà quindi in onda il 1° febbraio.

La Porta Rossa, stasera in tv: dove eravamo rimasti

Il protagonista, il commissario Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale), ha perso la vita durante un’azione di polizia. Morto, decide di non andare nell'Aldilà, con due obiettivi ben precisi: salvare Anna (Gabriella Pession), sua moglie, e trovare colui che lo ha ucciso. Per fare tutto ciò è aiutato dalla medium Vanessa (Valentina Romani), che però si innamora di lui. Quando Anna partorisce una bambina (Lavinia Longhi), sente la presenza del marito ma gli chiede di andare via. La serie fa a questo punto un salto temporale di tre anni. La situazione generale vede Anna in procinto di traslocare a Siena insieme alla figlia; Vanessa, in Slovenia con Federico (Carmine Recano), studia parapsicologia; Paoletto (Gaetano Bruno) e Stella (Eleonora Radonicich) mettono in pausa la loro relazione, ma la donna sparisce misteriosamente.

Il primo episodio - la trama

Trieste. Durante una manifestazione in difesa dell’ambiente si verifica un blackout che investe l’intera città, causando disordini e problemi di ordine pubblico. Cagliostro assiste ad un incidente d’auto in cui muore una persona che conosce molto bene. Per risolvere il mistero che sembra celarsi dietro l’incidente, Cagliostro si troverà ad avere di nuovo a che fare con Vanessa, che nel frattempo ha appena concluso il suo percorso universitario nel Centro Studi di Parapsicologia in Slovenia.

Secondo episodio - la trama

Gli strani fatti accaduti durante il blackout, su cui Paoletto e la questura indagano per scoprirne le cause, bloccano Anna a Trieste proprio quando sta per trasferirsi a Siena per diventare giudice. Sente la presenza di Cagliostro anche in questo nuovo mistero e si convince che dietro quell’inspiegabile incidente d’auto si nasconda un possibile omicidio. Intanto prende forma nella mente di Cagliostro una nuova premonizione di pericolo, che lo spinge a tentare il possibile per ricucire il rapporto con Vanessa.

Il cast

Tutti confermati gli attori delle prime due stagioni de La Porta Rossa, e c'è anche qualche new entry. I tre protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani conducono la fiction. Gaetano Bruno è Diego Paoletto, Elena Radonicich è Stella Mariani, Pierpaolo Spollon è Filip, Cecilia Dazzi è Eleonora Pavesi, Carmine Recano è Federico Testa. Ecco i nuovi arrivati nel cast di questa stagione: Katia Grego è Cristina Barbieri, Eugenio Krilov è Andrea Donda, Roberto Zibetti è Ludovico Muric, Nicola Pannelli è il prof. Gabriele Braida, Giulia Sangiorgi è Ksenija Muric, Paolo Mazzarelli è Luka Levani.