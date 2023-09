La Padrina-Parigi ha una nuova Regina, stasera in tv la commedia poliziesca con Isabelle Huppert: trama e cast

Su Rai 3 alle 21.35 stasera in tv verrà trasmesso il film La padrina - Parigi ha una nuova Regina. È un film di genere commedia, poliziesco del 2020, diretto da Jean-Paul Salomé, con Isabelle Huppert e Hippolyte Girardot. Uscita al cinema il 14 ottobre 2021.

Stasera in tv, film e programmi da non perdere il 9 settembre: l'esordio di Spalletti con la Nazionale a La Padrina, cosa vedere su Rai, Mediaset e La7 (ma non solo)

La padrina - Parigi ha una nuova Regina: trama

Il reparto antidroga della polizia di Parigi indaga sull’hashish che entra nella capitale, affidandosi alla traduttrice Patience per intercettare le comunicazioni in arabo. Cresciuta in giro per il mondo grazie alla madre, ora malata in una casa di cura, Patience soffre la noia e la fatica.

I cento passi, stasera in tv su Rai 1 la storia dell'attivista Peppino Impastato ucciso dalla mafia: cast e trama del film

Un giorno riconosce la voce della badante della madre in una delle intercettazioni e le cose prendono una piega diversa. Decide così di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane.