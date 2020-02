La Corrida in diretta in prima serata il 28 febbraio: Carlo Conti a caccia di nuovi record

Torna La Corrida venerdì 28 febbraio in diretta in prima serata su Rai1 alle 21.25 dopo l’ottimo esordio della prima puntata che ha fatto registrare il 19,7% di share e 4.187.000 telespettatori con picchi superiori ai 5 milioni (aggiudicandosi la palma di programma più visto del prime time). E' il primo vero talent people dello spettacolo italiano. A fare gli onori di casa Carlo Conti, che sarà affiancato dalla valletta Ludovica Caramis, dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, dalla valletta del pubblico e dalla giuria di Ex-perti, la novità di questa edizione 2020, composta da concorrenti del passato che commenteranno a loro modo le performance dei protagonisti di giornata. Il programma è prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia.

La Corrida, la non udente Valentina commuove il pubblico con "Come un pittore" in lingua dei segni

Dunque, già dal primo appuntamento il pubblico da casa ha dimostrato grande affetto nei confronti di un varietà nato più di 50 anni fa da un’idea di Corrado e del fratello Riccardo Mantoni. Anche in questa seconda puntata sul palco vedremo nuovi “dilettanti allo sbaraglio”, spesso veri e propri talenti inaspettati, pronti a regalare momenti di grande divertimento e ilarità, di simpatia e di abilità, da sempre tratti distintivi de “La Corrida”.



Un programma pronto a regalare anche momenti di grande emozione come accaduto una settimana fa con l’esibizione della psicologa di Marsala Valentina Alagna che ha interpretato con la lingua dei segni il brano “Come un pittore” dei Modà (si è aggiudicata la vittoria a ex aequo con i Gemelli Milano, 4 fratelli di Meta di Sorrento che hanno ballato sulle note della versione remix del brano “Tu vuò fa’ l’Americano”). Chi sarà il concorrente “della porta accanto” che riuscirà a portare a casa il trofeo in palio, magari anche con un’esibizione un po’ fuori dalle righe? A deciderlo sarà il pubblico presente in studio, pronto ad applausi scroscianti in caso di prova particolarmente convincente, oppure pronto a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno nuovamente giudicati per l’elezione del vincitore finale.

Come da prassi, prima della presentazione del primo concorrente in gara, Carlo Conti sceglierà una valletta dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici. Il menu della serata sarà completato dai video-selfie degli "aspiranti dilettanti", che potranno essere spediti alla redazione del programma, telefonando al numero 02.36767454 e seguendo le istruzioni: i più divertenti o interessanti saranno presentati nel corso della trasmissione.

