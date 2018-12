Morta June Whitfield, star delle sit-com britanniche: aveva 93 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È apparsa nei più popolari telefilm britannici, da «Hancock» a «Cluedo», da «Coronation Street» a «Doctor Who», fino a «L'ispettore Barnaby». Dal 1992 al 2012 ha recitato nella sitcom «Absolutely Fabulous», nel ruolo di madre del personaggio di Jennifer Saunders, Edina. L'attrice britannica, interprete comica di ruoli di culto in sit-com della Bbc come «Terry and June» e «Absolutely Fabulous», è morta venerdì notte a Londra all'età di 93 anni.L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente alla Bbc . L'attrice per oltre 60 anni è stata una presenza fissa della televisione e della radio inglese recitando saltuariamente per il cinema. June Whitfield, che un anno fa era stata nominata «Dame» dalla regina Elisabetta II, ha avuto una lunga e variegata carriera nel mondo televisivo, recitando, tra l'altro in dodici adattamenti dei romanzi gialli di Agatha Christie vestendo i panni di Miss Marple. Lo stesso ruolo ha ricoperto nella versione cinematografica di «Absolutely Fabulous» del 2016, diretta da Mandie Fletcher.