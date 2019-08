Jimmy Ghione, il lutto su Instagram: «Volando via mi hai lasciato senza respiro»

Un dolore immenso per l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione: sua madre Margherita è morta. Ad annunciarlo è stato proprio lui in un post su Instagram dove ha espresso tutto il suo strazio per la perdita della madre: «Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro…ma con il tuo sorriso…buon viaggio piccola grande Margherita».

JIMMY GHIONE E LE FOTO INSIEME ALLA MAMMA

Jimmy Ghione ha accompagnato il post con tre foto che la ritraggono. Nella prima immagine c'è il suo viso paragonato a quello del figlio: i due sono due gocce d'acqua. Nella seconda la madre appare giovane e radiosa in una foto in bianco e nero di tanti anni fa. Nel terzo scatto, invece, la signora Margherita è immortalata con il figlio Jimmy e con i due nipotini ai quali era legatissima: Gabriele e Federico.

