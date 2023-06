Marco Mazzoli è il vincitore de L'Isola dei famosi: «Ora sono diverso. Sono più buono»

È Marco Mazzoli il vincitore de L'Isola dei famosi 2023. Il pubblico a casa lo ha premiato preferendolo a Luca Vetrone. Un televoto lungo, forse anche troppo. Pieno di sorprese, di lacrime e belle parole.

«Sono stato dentro una lavatrice per nove settimane e qualche giorno. Non so se merito di vincere ma in questa avventura è successo qualcosa dentro di me. Sento che qualcosa dentro di me è cambiato. Il Mazzoli cattivo, quello aggressivo, cinico della radio per un attimo è stato accantonato ed è uscito un Marco più umano, più buono, tanto più paziente. Anche un po’ più maturo. Questo Marco non vuole distruggere quello della radio che resterà per sempre. Ho conosciuto e ho fatto conoscere un lato di me che solo mia moglie, mio padre e mia madre conoscono. Mi imbarazza molto questa cosa però spero che questo grande cambiamento possa aiutarmi». Aiutarlo a essere migliore in primis con sua moglie.

«Sono stato egoista con mia moglie Stefania.

Sono molto legato a lei. È la persona che amo di più. Diventerò un marito migliore. Almeno ci provo»

Ed è proprio Stefania la sopresa di Ilary Blasi prima della proclamazione a vincitore. Ma prima di abbracciarsi e baciarsi c'è una lettera scritta da lei. «Ciao Bubu. Questi due mesi sono stati davvero tosti senza di te - intanto Marco scoppia in lacrime - Forse è proprio vero quando mi dici senza di me dove vuoi andare. Mi sei mancato ogni secondo delle mie giornate che sono trascorse senza sorrisi perché tu non c'eri. Credo che questa esperienza abbia dato ad entrambi. Tu giorno dopo giorno sei diventato sempre più grande. Complimenti Bubu per la tua pazienza. Sono orgoglioso di te. Ti amo». E al suo ti amo è ricomparso lei. Baci e abbracci e poi il verdetto finale. «La mia vittoria più grande. Sono stato davvero una brutta persona all'inizio».