Isola dei Famosi, Alvin via per Edoardo Tavassi? Ecco i rumors sul prossimo inviato

Venerdì 19 Agosto 2022, 16:26

Alvin potrebbe non essere più l’inviato in Honduras dell’Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi sembra essere uno dei candidati ideali a sostituirlo. Ma cosa accadrà nella realtà? Davvero il fratello di Guendalina subentrerà all’inviato del reality show di casa Mediaset? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “Funday” from Bensound.com

