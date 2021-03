Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini ha il Covid ma non mancherà alla prima puntata

L'Isola che non c'è. Almeno per Elettra Lamborghini. La cantante, grande e attesa protagonista della prossima Isola dei famosi 2021, è rimasta positiva al Covid-19. Purtroppo per lei, ovviamente, ma anche per i suoi fan che non vedevano l'ora di vedere l'artista esibirsi - come opinionista - nel reality "trash" summer più amato della tv. «Non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid». Prima il post, poi il video su Instagram. Elettra Lamborghini con messaggi diretti ha spiegato la situazione a poche ore dall'inizio dello show condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Rumors dell'ultima ora parlano però di un effetto sorpresa. Elettra Lamborghini pare non abbia intenzione di rinunciare all'Isola dei famosi. La nuova edizione parte da lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. E la Lamborghini, che è una dei tre opinionisti con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, non vuole mancare alla prima puntata. La cantante si collegherà infatti da casa sperando che, con il passare delle ore, il virus molli la sua.

Quali sono i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021

Seguiti dalle telecamere e dal microfono dell'inviato "olimpico" Massimiliano Rosolino, i 16 concorrenti si daranno battaglia tra noci di cocco e pesci tropicali. Ecco i nomi dei partecipanti a questa edizione: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile. Chi vincerà questa edizione si porterà a casa il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d'oro (di cui la metà da devolvere in beneficenza).

