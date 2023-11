Il fuorionda con Geppi Cucciari e Matthew McConaughey: «Facciamo aperitivo»

Venerdì 10 Novembre 2023, 10:31

Il divertentissimo fuorionda di Splendida Cornice, in onda questa sera alle 21.20 su Rai3, vede protagonisti Geppi Cucciari e il premio Oscar Matthew McConaughey, anticipando un'intervista speciale nel corso del programma. Matthew McConaughey si è prestato simpaticamente ad un check in di voce e video con Geppi Cucciari, che l'avrebbe intervistato poco dopo: l'attore ha detto di avere tutto il tempo a disposizione perchè avrebbe "mangiato dopo l'intervista". Geppi Cucciari gli ha allora proposto di fare aperitivo insieme facendogli l'occhiolino. clip Rai



