Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la frase su Alfonso Signorini che ha lasciato tutti di stucco

Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha una specie di cotta per Alfonso Signorini. A confessare il trasporto per il conduttore del reality è stata la stessa showgirl usando una espressione piuttosto eloquente.

Gf Vip, le parole di Dayane Mello su Signorini

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, durante la cena Tommaso Zorzi ha cominciato a parlare di Alfonso Signorini, sottolineando la grande sensibilità dimostrata durante le puntate serali. E’ poi intervenuta Dayane Mello che ha sbalordito tutti i commensali, manifestando un apprezzamento decisamente fisico per il conduttore: «È interessante - ha spiegato - È bello, mi piace! Ha questo modo di parlare. Sai cosa c'è di strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… Ecco, io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza...».

La sua uscita non ha lasciato indifferenti i seguaci del programma sui social ma ha stupito anche i coinquilini, che hanno pensato di non aver capito bene. Tommaso Zorzi ha infatti poi chiesto a Dayane Mello se il suo interesse per Alfonso Signorini fosse effettivamente fisico e lei ha risposto senza indugio «Si, mi arrap*».

