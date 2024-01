Grande Fratello, scarsa igiene in sauna? L'accusa di Greta Rossetti

Martedì 2 Gennaio 2024, 07:55

Nell'ultimo periodo la casa del Grande Fratello è stata scossa da alcune incomprensioni. Gli spettatori hanno notato che c'è sempre più malcontento da parte dei concorrenti. Poche ore fa è stata la volta di Greta Rossetti, che si sarebbe lasciata sfuggire alcune dichiarazioni alquanto pesanti sulla casa più spiata d'Italia. Ma cos'è successo? Nel tardo pomeriggio Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti e Perla Vatiero sono entrati in sauna. A un tratto Greta Rossetti ha guardato piuttosto incredula le condizioni della sauna. "No, io qui non ci metto la testa" ha detto, indispettita. "Ma lo vedi in che condizioni è? È troppo sporca. Ho i capelli bagnati, non mi stendo su tutta questa sporcizia. Ci metto qualcosa sotto, tipo quell'asciugamano blu". A quel punto ha indicato un'asciugamano poco distante. "Ma ti pare? Troppa sporcizia, troppi batteri. Finisce che mi prendo una malattia!". Perla Vatiero, di fronte a quella reazione, non ha trattenuto una risatina. Sergio D'Ottavi, invece, ha confermato le parole della Rossetti e si è espresso in una maniera piuttosto stizzita. "Hai ragione, la sauna fa schifo" ha detto. "Veramente, ma che schifo". In quel momento Greta Rossetti ha commentato ironicamente "Dai, allora poi ti dò la mia asciugamano". E lui "Che schifo! Ancora peggio!". Insomma, a quanto pare le condizioni della sauna della casa del Grande Fratello 23 hanno generato del malcontento tra i concorrenti. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy



