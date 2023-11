Giulia Cicchettin, stasera Chi l'ha Visto in collegamento dalla Germania: quali sono i tempi per l'estradizione di Filippo Turetta?

Stasera Chi l'ha visto su Rai 3 torna a occuparsi del femminicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta sabato 11 novembre. Attualmente l'assassino si trova in Germania, dove è stato fermato, e Federica Sciarelli sarà in collegamento proprio con le autorità tedesche che dovranno stabilire i tempi del rientro di Turetta.

Giulia Cecchettin, quando rientra in Italia Filippo Turetta: le indagini di Chi l'ha visto?

Filippo Turetta ha difatti dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane come riferisce poco fa una nota della Polizia tedesca recapitata stamani all'avvocato italiano del giovane, Emanuele Compagno. I giudici tedeschi hanno dato quindi il via libera alla consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, arrestato su mandato di arresto europeo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

I tempi dell'estradizione

Nella scorsa puntata la trasmissione condotta da Federica Sciarelli era a casa di Giulia Cecchettin, con il papà e la sorella. Filippo Turetta aveva già ucciso la ragazza, abbandonando il suo corpo nella zona montana di Pian delle More, a due ore circa di distanza dal luogo in cui era cominciata la violenta aggressione, poi era partita la sua fuga. Stasera in tv, nel nuovo appuntamento con Chi l'ha visto, in onda alle 21.20 su Rai 3, si ripercorreranno tutte le tappe della vicenda e la conduttrice sarà in collegamento con la Germania, dove l’autorità giudiziaria dovrà stabilire i tempi dell’estradizione.