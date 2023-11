Filippo Turetta: «Ho ucciso la mia ragazza», le prime parole in autostrada agli agenti che lo hanno arrestato. In cella da solo, sembra assente

«Ho ucciso la mia ragazza». Sono le prime parole di Filippo Turetta agli agenti di polizia che lo hanno fermato in autostrada dopo 7 giorni di fuga. Provato e stanco, il 22enne che ha ucciso la sua ex ragazza Giulia Cecchettin, non si è opposto alla consegna: «Portatemi in Italia», ha detto il giorno successivo all'arresto. Lo rivela il Corriere della Sera.