GialappaShow, Sensualità a corte ha un finale a sorpresa: che fine farà Jean Claude?

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 07:49

Intrighi, tradimenti, colpi di scena: "Sensualità a corte" lascia i suoi fan con il fiato sospeso fino all'ultimo e bisognerà aspettare il ritorno di GialappaShow per conoscere la sorte di Jean-Claude (Marcello Cesena), morso da una vedova nera inviata da Madreh (Simona Gambarino) e da Thorne di Beautiful (Clayton Norcross). Il povero Jean-Claude chiede aiuto ma la sua amata Daiana è in tutt'altre faccende affacendata... Il "The best of" di questa 2ª stagione di GialappaShow va in onda lunedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno. clip ufficio stampa



