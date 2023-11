Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 16:21

Al citofono questa volta suona Maccio Capatonda, che non ne vuole proprio sapere di parlare de "Il Migliore dei mondi", il suo ultimo film, ma che ci dà la notizia di giornata: nella prossima stagione, al via ad aprile, farà parte del cast fisso di GialappaShow!



