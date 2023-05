Herbert Ballerina, età, fidanzata, carriera e curiosità. Chi è il comico ospite al «Bar Stella» di Stefano De Martino

Stefano De Martino riaccende l’insegna del suo «Bar Stella» che apre nuovamente i battenti da stasera - mercoledì 3 maggio - alle 23.45 su Rai 2. Lo storico bar - come gli spettatori più affezionati sanno - è realmente esistito a Torre Annunziata (paese natale di De Martino) e fu fondato da suo nonno cento anni fa.

Nel Bar Stella si entra per bere un caffè oppure uno degli improbabili cocktail preparati dal barista Luciano (Herbert Ballerina) - come un «Gin Tonio» o una «Tachipirinha» - e si finisce col rimanere seduti su una delle poltroncine vintage della sala, coinvolti da temi e dibattiti - ora paradossali, ora surreali - suggeriti da Stefano e alimentati dall’ospite «serio» della puntata, portatore sano di un briciolo di cultura, altrimenti latitante.Tra gli ospiti troviamo anche il comico protagonista la scorsa stagione di LoL3. Ma chi è Herbert Ballerina?

Herbert Ballerina, chi è

Herbert Ballerina, all'anagrafe Luigi Luciano, è nato il 7 marzo 1980 (ha 43 anni) a Campobasso (Molise). Dopo essersi laureato al DAMS di Bologna, si trasferisce a Milano entrando a far parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in arte Maccio Capatonda e Ivo Avido), inizialmente come assistente e poi come attore e autore. Con Marcello Macchia è protagonista, con lo pseudonimo di Herbert Ballerina, di numerosi trailer umoristici trasmessi all'interno dei programmi televisivi Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì.

La carriera

Il comico acquisice la fama grazie grazie al suo ruolo come "L'uomo che usciva la gente" nei finti trailer prodotti con Maccio, da lì in poi la sua presenza fu un must have in questo tipo di produzioni. Nel 2011 ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione nel film "Che bella giornata" di Checco Zalone.

Nel 2011 esordisce al cinema nel film di Checco Zalone Che bella giornata. Dal 24 gennaio 2011 entra a far parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti. Nel 2013 fa parte del cast principale della serie televisiva Mario, dove interpreta principalmente il ruolo di Ginetto, un ragazzo dalle doti intellettive poco spiccate che il padre vuole far diventare giornalista, ma anche il "passante di professione" Pino Cammino divenuto celebre per frasi tormentone come «io ho visto tutto» e «come una catapulta». Da quel momento il volto di herbert ballerina lo vediamo spesso in tv. Nel 2023 ha partecipato alla terza edizione di LOL.

La vita privata

Dopo una storia con la collega Lucia di Franco – attrice siciliana che è stata con lui sul set dei film “Omicidio all'italiana” e “Quel bravo ragazzo” – Herbert Ballerina ha fatto calare il silenzio sulla sua vita privata. Della relazione sentimentale con Lucia si hanno tracce sul web, diverse le foto che li ritraggono insieme, e l’attore ai tempi le aveva fatto anche gli auguri in diretta dai microfoni di Radio 105 in una puntata di ‘Lo Zoo’. Dal 2018, poi più nulla. Qualcuno dice che i due non sono più insieme, altri pensano a una vita più ritirata.

Instagram

Curiosando sul suo profilo Instagram (herbert_ballerina), possiamo vedere che Luigi è una persona che ama molto la sua famiglia, ma per il resto si conosce davvero poco di lui. Sul suo feed, che ha oltre 374mila follower, condivide informazioni soprattutto lavorative. Non si sa che condivide la propria vita con una persona e non si conoscono molti aspetti della sua vita privata.