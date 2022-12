GfVip, Wilma Goich e quel gesto alle spalle di Patrizia Rossetti

Giovedì 1 Dicembre 2022, 11:15

Nella casa del GF Vip, il rapporto di amicizia tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti sembra scricchiolare Da che sembravano affiatate, qualcosa sembra essere cambiato, soprattutto dopo le discusse dichiarazioni ai danni di Micol Incorvaia. "La Rossetti sarà quello che è, ma Wilma è peggio, perché da subdola sta gettando tutte le colpa su di lei, forte del fatto che essendo la nonnina della casa le danno quasi tutti appoggio" ha spiegato uno spettatore su Twitter, davanti alle parole di Wilma Goich nei confronti di quella si pensava fosse una sua amica. "Non vedo l'ora che Patrizia sappia ciò che le sta dicendo Wilma dietro le spalle!!!" ha commentato qualcun altro. "Che bella amica Wilma… davvero è durato tanto il rapporto con Patrizia, ma alla fine rispecchia la vita reale ahimè" ha twittato un utente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

