Gf VIP, la scena a luci rosse tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: Sarah Altobello imbarazzata. Cosa è successo

Lunedì 23 Gennaio 2023, 10:01

Al GF Vip va in scena un momento davvero hot tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, ad un certo punto, si sono resi conto di trovarsi in una posizione “compromettente”. I due concorrenti del reality show sono riusciti addirittura a fare imbarazzare Sarah Altobello, ma i momenti piccanti o a luce rossa tra loro non si sono certo fermati. Anzi… sono sempre di più! Andiamo a scoprire cosa è successo stavolta nella casa più spiata d’Italia.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com